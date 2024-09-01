«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

одолел(2:1) в матче 3-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче забили хозяева на 37-й минуте. Точным ударом отличился нападающий команды Харви Барнс.

На 56-й минуте «Тоттенхэму» удалось сравнять счет. Защитник «Ньюкасла» Дэн Берн оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

На 78-й минуте «сороки» вновь вышли вперед благодаря голу нападающего команды Александера Исака.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Тоттенхэм 2:1 Голы: 1:0 Харви Льюис Барнс (37'), 1:1 Дэниел Бёрн (автогол) (56'), 2:1 Александер Исак (78') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Эмиль Крафт, Дэниел Бёрн, Ллойд Келли (Льюис Холл, 68'), Шон Лонгстафф (Сандро Тонали, 68'), Бруно Гимарайнс, Харви Льюис Барнс (Джейкоб Мёрфи, 61'), Жоэлинтон, Энтони Гордон (Мигель Альмирон, 90'), Александер Исак Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Раду Дрэгушин, Кристиан Ромеро, Джеймс Мэддисон (Lucas Bergvall, 82'), Деян Кулушевски, Ив Биссума (Родриго Бентанкур, 82'), Папе Сарр (Бреннан Джонсон, 46'), Педро Порро, Сон Хын Мин, Вильсон Одобер (Тимо Вернер, 74') Предупреждения: Ллойд Келли (28'), Папе Сарр (34'), Шон Лонгстафф (41'), Жоэлинтон (45 + 2'), Ив Биссума (48'), Бруно Гимарайнс (58'), Джеймс Мэддисон (68'), Родриго Бентанкур (84')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе. «Тоттенхэм» — на 10-й позиции (4 балла).