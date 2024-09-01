Анчелотти: Винисиус и Мбаппе хорошо находят общий язык

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
«По моему мнению, они хорошо общаются. Очевидно, они могут играть лучше и быстрее, но ведь мы забиваем голы в каждой игре.
Ребята будут только лучше адаптироваться, а Мбаппе и Вини со временем смогут ещё лучше взаимодействовать между собой», — приводит слова Анчелотти Marca.
Мбаппе до переезда в Мадрид выступал за «ПСЖ». Соглашение с «Реалом» истекает в июне 2029 года.
Календарь и таблица испанской Примеры
Сегодня, 1 сентября, «Реал» примет «Бетис» в Примере.