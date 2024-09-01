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    Анчелотти: Винисиус и Мбаппе хорошо находят общий язык

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал взаимодействие форвардов Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «По моему мнению, они хорошо общаются. Очевидно, они могут играть лучше и быстрее, но ведь мы забиваем голы в каждой игре.

    Ребята будут только лучше адаптироваться, а Мбаппе и Вини со временем смогут ещё лучше взаимодействовать между собой», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Мбаппе до переезда в Мадрид выступал за «ПСЖ». Соглашение с «Реалом» истекает в июне 2029 года.

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