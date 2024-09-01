Анчелотти: Винисиус и Мбаппе хорошо находят общий язык

Наставник «Реала»прокомментировал взаимодействие форвардов

«По моему мнению, они хорошо общаются. Очевидно, они могут играть лучше и быстрее, но ведь мы забиваем голы в каждой игре.

Ребята будут только лучше адаптироваться, а Мбаппе и Вини со временем смогут ещё лучше взаимодействовать между собой», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мбаппе до переезда в Мадрид выступал за «ПСЖ». Соглашение с «Реалом» истекает в июне 2029 года.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сегодня, 1 сентября, «Реал» примет «Бетис» в Примере.