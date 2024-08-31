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    Гол Барко обеспечил «Спартаку» победу в матче РПЛ с «Рубином»

    «Спартак» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Спартак» одолел «Рубин» (1:0) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

    Эсекьель Барко — игрок «Спартака»
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    Эсекьель Барко — игрок «Спартака»

    Единственный гол «красно-белые» забили на 74-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Рубина», полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Рубин 1:0
    Гол: 1:0 Barco E. (пенальти) (74') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Мирлинд Даку, Cumic N. Предупреждение: Игор Вуячич (26')

    После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Рубин» — на 7-й позиции (10 баллов).

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