«Спартак» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

Эсекьель Барко — игрок «Спартака» Фото: globallookpress.com
Единственный гол «красно-белые» забили на 74-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Рубина», полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Рубин 1:0
Гол: 1:0 Barco E. (пенальти) (74') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Мирлинд Даку, Cumic N. Предупреждение: Игор Вуячич (26')
После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Рубин» — на 7-й позиции (10 баллов).