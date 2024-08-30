Соболев обратился к болельщикам «Зенита»: Я прошу дать шанс

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Обращаюсь к болельщикам "Зенита" и СКА, в принципе эти команды едины. Я понимаю, что у большинства из вас ко мне присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришёл.
Я прошу дать шанс, которым я постараюсь воспользоваться, обещаю, что своим отношением к команде и городу всё докажу», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что нападающий подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года с опцией автоматического продления еще на 1 сезон. В самом начале нынешнего сезона форвард был отстанен от основного состава «Спартака».