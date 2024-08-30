Итоги жеребьевки Лиги конференций

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций сезона 2024/2025. Впервые в истории еврокубков составлена общая таблица, команды проведут по 8 матчей.

В 1-й корзине оказались «Челси», «Копенгаген», «Гент», «Фиорентина», ЛАСК и «Бетис».

«Челси» встретится с Гентом, Хайденхаймом, Астаной, Шемрок Роверс, Панатинаикосом, Ноа. «Копенгаген» — с Бетисом, Истанбулом, Рапидом, Хартсом, Ягеллонией, Динамо Минск. «Гент» — с Челси, Мольде, Омонией, Лугано, Бачка-Топола, Ларном. «Фиорентина» — с ЛАСК, АПОЭЛ, Виторией, ТНС, Санкт-Галленом, Пафосом. ЛАСК — с Фиорентиной, Юргорденом, Олимпией, Серкль Брюгге, Борац, Викингуром. «Бетис» — с Копенгагеном, Легией, ХИК, Младой Болеслав, Петрокубом, Целе.

Во 2-й корзине — «Истанбул», «Мольде», «Легия», «Хайденхайм», «Юргорден» и АПОЭЛ.

«Истанбул» встретится с Копенгагеном, Хайденхаймом, Рапидом, Серкль Брюгге, Петрокубом, Целе. «Мольде» — с Гентом, АПОЭЛ, ХИК, Младой Болеслав, Ягеллонией, Ларном. «Легия» — с Бетисом, Юргорденом, Омонией, Лугано, Бачка-Топола, Динамо Минск. «Хайденхайм» — с Челси, Истанбулом, Олимпией, Хартсом, Санкт-Галленом, Пафосом. «Юргорден» — с ЛАСК, Легией, Виторией, ТНС, Панатинаикосом, Викингуром. АПОЭЛ — Фиорентиной, Мольде, Астаной, Шэмрок Роверс, Борац, Ноа.

В 3-й корзине оказались «Рапид», «Омония», ХИК, «Витория Гимараэш», «Астана» и «Олимпия».

«Рапид» сыграет против Копенгагена, Истанбула, Омонии, Шэмрок Роверс, Петрокуба, Ноа. «Омония» — с Гентом, Легией, Рапидом, Хартс, Борац, Викингуром. ХИК — с Бетисом, Мольде, Олимпией, Лугано, Панатинаикосом, Динамо Минск. «Витория Гимараэш» — с Фиорентиной, Юргорденом, Астаной, Младой Болеслав, Санкт-Галленом, Целе. «Астана» — с Челси, АПОЭЛ, Виторией, ТНС, Бачка-Топола, Пафосом. «Олимпия» — с ЛАСК, Хайденхаймом, ХИК, Серкль Брюгге, Ягеллонией, Ларном.

В 4-й корзине — «Серкль Брюгге», «Шэмрок Роверс», ТНС, «Лугано», «Хартс» и «Млада».

«Серкль Брюгге» встретится с ЛАСК, Истанбулом, Олимпией, Хартсом, Санкт-Галленом, Викингуром. «Шэмрок Роверс» — с Челси, АПОЭЛ, Рапидом, Санкт-Галленом, Борац, Ларном. ТНС — с Фиорентиной, Юргорденом, Астаной, Шэмрок Роверс, Панатинаикосом, Целе. «Лугано» с Гентом, Легией, ХИК, Младой Болеслав, Бачка-Топола, Пафосом. «Хартс» — с Копенгагеном, Хайденхаймом, Омонией, Серкль Брюгге, Петрокубом, Динамо Минск. «Млада Болеслав» — с Бетисом, Мольде, Виторией, Лугано, Ягеллонией, Ноа.

В 5-й корзине — «Петрокуб», «Санкт-Галлен», «Панатинаикос», «ТСЦ Бачка Топола», «Борац Баня-Лука» и «Ягеллония».

«Петрокуб» встретится с Бетисом, Истанбулом, Рапидом, Хартсом, Ягеллонией, Пафосом. «Санкт-Галлен» — с Фиорентиной, Хайденхаймом, Виторией, Серкль Брюгге, Бачка-Топола, Ларном. «Панатинаикос» — с Челси, Юргорденом, ХИК, ТНС, Борац, Динамо Минск. «ТСЦ Бачка Топола» — с Гентом, Легией, Астаной, Лугано, Санкт-Галленом, Ноа. «Борац Баня-Лука» — с ЛАСК, АПОЭЛ, Омонией, Шэмрок Роверс, Панатинаикосом, Викингуром. «Ягеллония» — с Копенгагеном, Мольде, Олимпией, Млада Болеслав, Петрокубом, Целе.

В последней 6-й корзине оказались «Целе», «Ларн», «Динамо» Минск, «Пафос», «Викингур» и «Ноа».

«Целе» встретится с Бетисом, Истанбулом, Виторией, ТНС, Ягеллонией, Пафосом. «Ларн» — с Гентом, Мольде, Олимпией, Шэмрок Роверс, Санкт-Галленом, Динамо Минск. «Динамо» Минск — с Копенгагеном, Легией, ХИК, Хартсом, Панатинаикосом, Ларном. «Пафос» — с Фиорентиной, Хайденхаймом, Астаной, Лугано, Петрокубом, Целе. «Викингур» — с ЛАСК, Юргорденом, Омонией, Серкль Брюгге, Борац, Ноа. «Ноа» — с Челси, АПОЭЛ, Рапид, Млада Болеслав, Бачка-Топола, Викингуром.