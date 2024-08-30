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    Жеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций. Онлайн

    Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций: когда матчи, кто с кем играет

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    Сегодня в Монако состоится жеребьевка основного этапа Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2024/2025. Следить за ходом церемонии можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До жеребьевки

    Какой регламент?

    Регламент Лиги Европы и Лиги конференций не будет отличаться от общих правил Лиги Чемпионов. Все 36 команд объединят в одну таблицу и у каждой команды будет свой путь — по 8 матчей с разными соперниками (4 дома и в гостях) в Лиге Европы и по 6 матчей с разными соперниками (3 дома и 3 в гостях) в Лиге конференций.

    Ниже представлены 4 корзины Лиги Европы и 6 корзин Лиги конференций, основанные на индивидуальном клубном коэффициенте.

    Корзины Лиги Европы

    Корзина 1: «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Лацио» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Славия» (Чехия)

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    Корзина 2: «Реал Сосьедад» (Испания), АЗ (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция), «Лион» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «Брага» (Португалия), ПАОК (Греция), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Ференцварош» (Венгрия)

    Корзина 3: «Карабах» (Азербайджан), «Галатасарай» (Турция), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Юнион» (Бельгия), «Динамо» Киев (Украина), «Лудогорец» (Болгария), «Мидтьюлланд» (Дания), «Мальме» (Швеция)

    Корзина 4: «Атлетик» (Испания), «Хоффенхайм» (Германия), «Ницца» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Твенте» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция), Стяуа (Румыния), РФШ (Латвия), «Эльфсборг» (Швеция)

    Корзины Лиги конференций

    Корзина 1: «Челси» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Фиорентина» (Италия), ЛАСК (Австрия), «Бетис» (Испания)

    Корзина 2: «Истанбул» (Турция), «Мольде» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Хайденхайм» (Германия), «Юргорден» (Швеция), «АПОЭЛ» (Кипр)

    Корзина 3: «Рапид» (Австрия), «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Витория Гимараэш» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Олимпия» (Словения)

    Корзина 4: «Серкль Брюгге» (Бельгия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Нью Сэйнтс» (Уэльс), «Лугано» (Швейцария), «Хартс» (Шотландия), «Млада-Болеслав» (Чехия)

    Корзина 5: «Петрокуб» (Молдова), «Санкт-Галлен» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия), «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина), «Ягеллония» (Польша)

    Корзина 6: «Целе» (Словения), «Ларн» (Северная Ирландия), «Динамо» Минск (Беларусь), «Пафос» (Кипр), «Викингур» (Исландия), «Ноа» (Армения)

    Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с 9-го по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала.

    Когда матчи?

    Лига Европы

    Тур 1: 25-26 сентября 2024 года
    Тур 2: 3 октября 2024 года
    Тур 3: 24 октября 2024 года
    Тур 4: 7 ноября 2024 года
    Тур 5: 28 ноября 2024 года
    Тур 6: 12 декабря 2024 года
    Тур 7: 23 января 2025 года
    Тур 8: 30 января 2025 года

    Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года, игры 1/8 финала — 6 и 13 марта. Финал состоится 21 мая 2025 года в Бильбао.

    Лига конференций

    Тур 1: 3 октября 2024 года
    Тур 2: 24 октября 2024 года
    Тур 3: 7 ноября 2024 года
    Тур 4: 28 ноября 2024 года
    Тур 5: 12 декабря 2024 года
    Тур 6: 19 декабря 2024 года

    Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года, игры 1/8 финала — 6 и 13 марта. Финал состоится 28 мая 2025 года во Вроцлаве.

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