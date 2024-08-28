«Пари НН» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче третьего тура группового этапа Кубка Россиина выезде победилсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Данила Козлов на 36-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Пари НН — Краснодар 0:1 Голы: : (5'), 0:1 Данила Козлов (36') Пари НН: Вадим Лукьянов, Кирилл Гоцук, Кирилл Глущенков, Александр Мухин, Кирилл Боженов, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Валерий Царукян, Vedernikov D., Lapinsky S., Kutateladze N. Краснодар: Юрий Дюпин, Витор Тормена, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Сергей Петров, Никита Кривцов, Александр Черников, Мозес Кобнан, Олакунле Олусегун, Фёдор Смолов, Gazinskiy Y. Предупреждения: Кирилл Глущенков (28'), Витор Тормена (28'), Георгий Арутюнян (69'), Кирилл Боженов (73'), Александр Трошечкин (76'), Кевин Кастаньо (80')

Таким образом, у «Краснодара» девять очков из девяти возможных и первое место в турнирной таблице группы С. У «Пари НН» один балл и последняя позиция.