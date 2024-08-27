«Спартак» на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо» в рамках 3-го тура Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

Московский «Спартак» представляет группу А, возглавив ее по итогам двух туров. Команда набрала максимум очков, забив шесть мячей и не пропустив ни разу.

Соперником «красно-белых» по первому туру стало московское «Динамо», с которым у подопечных Деяна Станковича не возникло особых проблем — победа 3:0. В следующем матче «Спартак» вновь забил три безответных мяча в ворота оппонента, разгромив в гостях «Крылья Советов» (3:0).

В чемпионате России «красно-белые» идут на пятом месте в таблице, набрав 11 очков в 6-ти матчах. На прошлых выходных «Спартак» сыграл в нулевую ничью с «Зенитом» в гостях.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» имеет в своем активе 3 очка после 2-х туров, расположившись на третьем месте в группе А, где также находятся «Спартак», московское «Динамо» и «Крылья Советов».

Подопечные Хасанби Биджиева начали с победы, минимально одолев на своем поле «Крылья Советов» (1:0). Махачкалинцы были близки и ко второй виктории подряд, но не смогли удержать минимальное преимущество в матче с московским «Динамо» — поражение 1:2.

Команда из Махачкалы занимает 13-е место в РПЛ по итогам шести матчей. В крайнем туре чемпионата «Динамо» всухую проиграло «Рубину» в гостях (0:2).

«Спартак» — «Динамо» Махачкала никогда не пересекались между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.05.