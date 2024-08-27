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    «Спартак» начнет без увертюр!

    Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» Махачкала
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    «Спартак»
    27 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 27 Августа 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Москвичи стартовали в чемпионате России достаточно неплохо. По итогам 6 первых туров команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Спартак» в 6 поединках сумела разжиться всего 11 очками. Да и забивает команда в среднем более за матч — 9 мячей.

    Спартак — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре спартаковцы разжились одним зачетным пунктом. «Спартак» в Санкт-Петербурге не уступил «Зениту» (0:0).

    До того команда вчистую переиграла «Факел» (3:0). Да и кубковая встреча с «Крыльями Советов» москвичи были убедительны (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Деяна Станковича нынче выглядят солидно. Да и в Кубке России цели у «красно-белых» максимальные.

    В 6 своих последних поединках «Спартак» не пропускал. Вот только нужно срочно что-то делать с улучшением реализации.

    Нет сомнений, что москвичи постараются укрепить свое лидерство в группе. Даже в экспериментальном составе команда Станковича явно будет активно атаковать.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы мечтают о сохранении прописки в элитном дивизионе. Причем по итогам первых 6 туров команда находится на 12 месте.

    Причем «Динамо» Махачкала откровенно слабо выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла всего 2 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова удручила результатом. «Динамо» Махачкала уступило «Рубину» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Ахмату» (1:0). А вот в кубковой встрече с московскими одноклубниками дагестанцы уступили (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала победило 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Хасана Биджиева не преуспевает в плане игры и результатов. Махачкалинцам трудновато дается привыкание к суровым реалиям РПЛ.

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    При этом «Динамо» Махачкала нынче находится на 3 месте в своей группе Кубка страны. Так что за плей-офф команда точно пободается.

    Вот только с результативностью у команды настоящая беда. В 8 матчах сезона динамовцы настреляли всего лишь 4 мяча.

    И уж точно «Динамо» Махачкала постарается оказать достойное сопротивление спартаковцам. Вот только ресурсов для этого у гостей маловато.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Махачкала в среднем забивает менее гола за матч

    • Спартаковцы не пропускали в 6 своих последних поединках

    • «Спартак» пропускает в среднем менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    «Динамо» Махачкала имеет заметные проблемы в плане созидания, да и опыта битв со столь сильными оппонентами команде не хватает.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.07

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