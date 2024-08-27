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    Иванов: Руководство и тренеры «Урала» уйдут в отставку, если клуб не вернется в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ФНЛ — Первая лига Урал
    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, что будет с коллективом, если он не сможет решить задачу возвращения в элиту российского футбола.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно. Сокращение поддержки — это тоже вправе руководство решать, как они будут это видеть.

    Не должно быть так: если нам поставили задачу... Мы сами для себя эту задачу поставили, и, если мы ее не выполним, мы должны отвечать. Думаю, что и контракты будут срезаться», — отметил Иванов в эфире ОТВ.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В настоящий момент «Урал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

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