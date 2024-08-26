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    Мартинес о целях «Астон Виллы»: Нам нужно выиграть трофей

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    Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне.

    Эмилиано Мартинес — голкипер «Астон Виллы»
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    Эмилиано Мартинес — голкипер «Астон Виллы»

    «Я громко говорю на тренировках: "Нам нужно выиграть трофей, нам нужно как минимум сыграть в финале". Этот клуб и эти болельщики заслуживают кубковую кампанию.

    Я люблю быть здесь, но не останусь в клубе, где не вижу прогресса. Потому что хочу достигать новых высот, побеждать, продолжать стараться быть лучшим вратарем мира, если смогу», — приводит слова Мартинеса The Guardian.

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    • После 2-х туров английской Премьер-лиги «Астон Вилла» занимает 12-е место в таблице с 3 очками в активе. В следующем матче «львы» сыграют против «Лестера» 31-го августа.

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