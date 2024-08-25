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    Мартино: Месси уже приступил к работе с мячом

    Футбол MLS
    Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья 37-летнего форварда Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Нападающий травмировался в матче Кубка Америки с Колумбией (1:0), который прошел 15 июля.

    «Всё дело в том, что он уже набирает физическую форму, Лео приступил к работе с мячом. Он по-прежнему с оптимизмом смотрит на скорое возвращение на поле.

    Месси также необходимо обрести уверенность в том, что травма осталась позади», — цитирует Мартино журналист Йоан Мелиан в соцсети Х.

    Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. Футболист в 29 матчах забил 25 мячей и сделал 16 голевых передач.

    Нынешний контракт форварда с американским клубом истекает в 2025 году.

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