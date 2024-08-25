Мартино: Месси уже приступил к работе с мячом

Наставник «Интер Майами»высказался о состоянии здоровья 37-летнего форварда

Нападающий травмировался в матче Кубка Америки с Колумбией (1:0), который прошел 15 июля.

«Всё дело в том, что он уже набирает физическую форму, Лео приступил к работе с мячом. Он по-прежнему с оптимизмом смотрит на скорое возвращение на поле.

Месси также необходимо обрести уверенность в том, что травма осталась позади», — цитирует Мартино журналист Йоан Мелиан в соцсети Х.

Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. Футболист в 29 матчах забил 25 мячей и сделал 16 голевых передач.

Нынешний контракт форварда с американским клубом истекает в 2025 году.