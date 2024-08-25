2-й таймЛокомотив — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Ненахов«Локомотив» — «Ростов». Онлайн
  • 20:24
    • Голы Диаса и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»
  • 20:06
    • «Реал» разбил «Вальядолид»
  • 19:31
    • Гол Виктора Са обеспечил «Краснодару» победу над «Динамо» в матче РПЛ
  • 18:31
    • «Бавария» в гостях вырвала победу у «Вольфсбурга»
  • 18:09
    • «Челси» разгромил «Вулверхэмптон», у Мадуэке — хет-трик
    Все новости спорта

    Личка: Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Краснодар
    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче против «Краснодара» (0:1).

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Первые 5–8 минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше. В футболе решают голы. Соперник забил, поэтому победил.

    Олусегун — игрок для контратак, он может очень хорошо убежать. С отличным нападающим, таким как Кордоба, тем более. Были 2–3 неплохие ситуации, когда Даса помогал впереди. Не хватало гола, мы должны были забрать минимум очко. Порадовала защита. Бальбуэна и Майсторович справились с Кордобой, хоть в конце у него и были возможности забить. У него очень высокий уровень. Уверен, что мы можем строить игру на таких матчах. Иногда после таких проигрышей можно сделать маленький прыжок вверх», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Динамо» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» и «Жирона» много не забьют
  • «Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Наполи» обеспечит голевой спектакль
  • «Наполи» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Ювентус» устроит шоу на поле «Вероны»?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монфис — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фучович — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уго Карабельи — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мартерер — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры