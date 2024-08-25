Личка: Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше

Главный тренер московскоговысказался о матче против(0:1).

«Первые 5–8 минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше. В футболе решают голы. Соперник забил, поэтому победил.

Олусегун — игрок для контратак, он может очень хорошо убежать. С отличным нападающим, таким как Кордоба, тем более. Были 2–3 неплохие ситуации, когда Даса помогал впереди. Не хватало гола, мы должны были забрать минимум очко. Порадовала защита. Бальбуэна и Майсторович справились с Кордобой, хоть в конце у него и были возможности забить. У него очень высокий уровень. Уверен, что мы можем строить игру на таких матчах. Иногда после таких проигрышей можно сделать маленький прыжок вверх», — цитирует Личку «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Динамо» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.