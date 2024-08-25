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    • Эракович извинился после матча со «Спартаком»
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    Эракович извинился после матча со «Спартаком»

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    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович извинился за то, что получил красную карточку в матче шестого тура РПЛ со «Спартаком».

    Страхиня Эракович
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    Страхиня Эракович

    Встреча закончилась вничью 0:0.

    «Я — игрок "Зенита". И счастлив быть частью большой зенитовской семьи.

    Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвел команду, схватив две не обязательные желтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали "Спартаку" забить. Надеюсь, показать все на что способен в ответной игре со "Спартаком" в Москве и в других матчах», — сказал Эракович «Матч ТВ».

    «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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