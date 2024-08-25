Эракович извинился после матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита»извинился за то, что получил красную карточку в матче шестого тура РПЛ со «Спартаком».

Встреча закончилась вничью 0:0.

«Я — игрок "Зенита". И счастлив быть частью большой зенитовской семьи.

Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвел команду, схватив две не обязательные желтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали "Спартаку" забить. Надеюсь, показать все на что способен в ответной игре со "Спартаком" в Москве и в других матчах», — сказал Эракович «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 14 очков.