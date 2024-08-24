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    «Осасуна» минимально одолела «Мальорку»

    «Осасуна» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче второго тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле одолела «Мальорку» со счетом 1:0.

    «Осасуна»
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    «Осасуна»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Рубен Гарсия.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Рубен Гарсия (55') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо (Начо Видаль, 82'), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хон Монкайола, Лукас Торро, Аймар Орос (Икер Муньос, 79'), Рубен Гарсия (Мойсес Гомес, 72'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 82'), Брайан Сарагоса, Abel Bretones Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Дани Родригес (Антонио Санчес, 81'), Такума Асано (Кайл Ларин, 62'), Саму Кошта, Омар Маскарель (Мануэль Морланес, 62'), Серхи Дардер (Абдон Пратс, 85'), Ведат Мурики Предупреждения: Хесус Аресо (75'), Серхио Эррера (77'), Кайл Ларин (88')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Осасуна» смогла набрать четыре балла и переместилась на третье место в турнирной таблице. У «Мальорки» одно очко и шестнадцатая строчка.

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