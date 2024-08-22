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    Терехин: Для «Динамо» матч с «Краснодаром» будет местью за прошлую игру

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    Бывший российский футболист Олег Терехин поделился мыслями перед матчем 6-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Динамо в предстоящем матче нужно обыгрывать "Краснодар". В прошлом сезоне упустили чемпионство в игре с "быками". Теперь надо постараться одержать победу.

    Не стоит говорить, что для "Динамо" этот матч будет реваншем или местью за прошлую игру. Если динамовцы хотят дальше двигаться и бороться за золото с "Зенитом", надо постараться обыграть "Краснодар" у себя дома», — сказал Терехин Чемпионату.

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    • Матч между «Динамо» и «Краснодаром» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги состоится 25-го августа в 17:30 мск. «Бело-голубые» занимают 2-е место в таблице чемпионата России с 12-ю очками в активе, а «быки» располагаются на 5-й позиции (9 баллов).

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