Терехин: Для «Динамо» матч с «Краснодаром» будет местью за прошлую игру

Бывший российский футболистподелился мыслями перед матчем 6-го тура РПЛ между московским

«Динамо в предстоящем матче нужно обыгрывать "Краснодар". В прошлом сезоне упустили чемпионство в игре с "быками". Теперь надо постараться одержать победу.

Не стоит говорить, что для "Динамо" этот матч будет реваншем или местью за прошлую игру. Если динамовцы хотят дальше двигаться и бороться за золото с "Зенитом", надо постараться обыграть "Краснодар" у себя дома», — сказал Терехин Чемпионату.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги состоится 25-го августа в 17:30 мск. «Бело-голубые» занимают 2-е место в таблице чемпионата России с 12-ю очками в активе, а «быки» располагаются на 5-й позиции (9 баллов).