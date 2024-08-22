Личка признался, что скучает по Смолову

Главный тренервысказался о нападающем, который в прошлом сезоне выступал за «бело-голубых».

«Скучаю по Смолову. Он всегда мог дать что-то и на поле, и в раздевалке. Он футболист с опытом. Шунин, Паршивлюк, Смолов всегда могли помочь молодым футболистам. Сейчас у нас три-четыре игрока 2005 года рождения.

Федя приедет, захочет показать себя в лучшем свете. Нужно за ним очень жестко присматривать (смеется)», — сказал Личка Чемпионату.

Смолов перешел из «Динамо» в «Краснодар» летом этого года на правах свободного агента. Напомним, что эти команды встретятся друг с другом в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги 25-го августа в 17:30 мск.