Эрикссон: Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, пытавшегося сделать все, что он может

Известный шведский тренерзаписал видеообращение для болельщиков.

Напомним, что 76-летний специалист болен раком.

«У меня была хорошая жизнь. Я думаю, мы все боимся дня, когда умрём, но жизнь — это ещё и смерть. Нужно научиться принимать её такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: "Да, он был хорошим человеком", но, пожалуй, не все так скажут.

Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, пытавшегося сделать всё, что он может. Не извиняйтесь, улыбайтесь. Спасибо за всё, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока», — сказал Эрикссон в документальном фильме Prime Video.

Свен-Йоран Эрикссон за свою карьеру успел поработать в сборной Англии, «Лацио», «Роме», «Бенфике» и других известных командах.