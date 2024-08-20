Агент Головина: Восстановление Александра идет по плану

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского хавбека, сказал, как процесс восстановления его после травмы лодыжки.

«Восстановление Головина идёт по плану медицинского штаба "Монако". Кроме беговой работы, Александр уже работает в общей группе с ограничениями. Все надеются, что он как можно скорее сможет принять участие в играх и помочь "Монако", — сказал Клюев "Чемпионату".

За "Монако" 28-летний полузащитник выступает с 2018 году. В этом году его назначили капитаном клуба. Первый тур Лиги 1 Головин пропустил из-за травмы. Всего за монегасков он сыграл 203 матча, забил 31 мяч, сделал 39 голевых передач. На Transfermarkt россиянина оценивают в 30 млн евро.