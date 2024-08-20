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    Агент Головина: Восстановление Александра идет по плану

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    Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского хавбека Александра Головина, сказал, как процесс восстановления его после травмы лодыжки.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Восстановление Головина идёт по плану медицинского штаба "Монако". Кроме беговой работы, Александр уже работает в общей группе с ограничениями. Все надеются, что он как можно скорее сможет принять участие в играх и помочь "Монако", — сказал Клюев "Чемпионату".

    За "Монако" 28-летний полузащитник выступает с 2018 году. В этом году его назначили капитаном клуба. Первый тур Лиги 1 Головин пропустил из-за травмы. Всего за монегасков он сыграл 203 матча, забил 31 мяч, сделал 39 голевых передач. На Transfermarkt россиянина оценивают в 30 млн евро.

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