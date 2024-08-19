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    Онугха: «Вайле» без проблем отпустит меня в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

    Герман Онугха
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    Герман Онугха

    «Пока никаких эмоций от попадания в расширенный список. Сегодня у меня день игры за "Вайле", весь мой настрой и эмоции на этот матч.

    Вот когда попадут в финальный состав сборной, тогда порадуюсь еще больше. Но из штаба сборной России со мной уже связывались по поводу документов.

    Конечно, "Вайле" без проблем отпустит меня в сборную», — сказал Онугха, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в подмосковном Новогорске 1 сентября.

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