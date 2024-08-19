Онугха: «Вайле» без проблем отпустит меня в сборную России

Нападающий датского «Вайле»прокомментировал попадание в расширенный состав сборнойна товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Пока никаких эмоций от попадания в расширенный список. Сегодня у меня день игры за "Вайле", весь мой настрой и эмоции на этот матч.

Вот когда попадут в финальный состав сборной, тогда порадуюсь еще больше. Но из штаба сборной России со мной уже связывались по поводу документов.

Конечно, "Вайле" без проблем отпустит меня в сборную», — сказал Онугха, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в подмосковном Новогорске 1 сентября.