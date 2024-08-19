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    Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа
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    Карпин объяснил отсутствие Головина в составе сборной России на ближайшие матчи

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о расширенном составе на предстоящие товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В расширенном списке сборной на данный момент 33 полевых игрока и пять вратарей.

    Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании.

    Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелетов за пару дней.

  • Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
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    • Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской "Атлантой". Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране.

    Похожая ситуация и у Фёдора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте.

    Антон Миранчук сейчас находится без команды, а, значит, без игровой практики. Ждём, что он подпишет контракт с каким-либо клубом и вернётся в список кандидатов в сборную.

    На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего — Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей.

    Окончательный список, в который попадут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, так как в ближайшие недели ещё есть матчи чемпионата и Кубка России», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

    Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в подмосковном Новогорске 1 сентября.

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