Мареска: Когда трансферное окно закрывается, легче становится всем тренерам в мире

Наставниквысказался о нынешнем составе лондонского клуба.

«Пока трансферное окно не закрылось, мы можем продавать и подписывать игроков. Когда оно закрывается, легче становится не только мне, но и всем тренерам в мире.

Было сложно выбрать 11 основных игроков. Дело в том, что на скамейке запасных у нас были игроки, которые, возможно, заслуживали выхода в стартовом составе — например, Миша Мудрик и некоторые другие. Но иногда приходится принимать решения.

Я здесь для того, чтобы принимать решения. Иногда игрокам это нравится, иногда нет. Я играл в футбол 20 лет — если ты не играешь, то не чувствуешь себя счастливым. Все игроки одинаковы», — цитирует Мареску Football London.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Челси» стартовал в новом сезоне АПЛ с поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:2.