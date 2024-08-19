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    Анчелотти: Я недоволен, «Реал» мог сыграть лучше

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Мальоркой» в 1-м туре Примеры. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы хорошо начали игру, повели в счете и могли забить второй гол. Во втором тайме нам не хватало баланса. Из-за этого мы могли проиграть. Это был не самый удачный матч. Мы очень много атакуем, и баланс в обороне очень важен.

    Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Я не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться. Этот матч может многому нас научить.

    Ситуация в начале сезона не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Когда начнется Лига чемпионов, появится больше возможностей для ротации. Нам было сложно перехватывать мяч, оказывать давление после потерь. Говоря об оборонительном аспекте, я имею в виду, прежде всего, командную игру. Нам нужно быть более собранными, более сплоченными... Это проблема не физического, а психологического характера.

    Баланс достигается за счет того, что игроки мыслят одинаково. Когда нам нужно отбирать мяч, все должны думать об этом. Это проблема каждого, а не только нападающих или защитников. Это проблема недопонимания в команде, она стала ключевой. "Мальорка" в этом отношении провела отличную игру», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» впервые за 6 сезонов при Анчелотти не выиграл в стартовом туре Примеры.
    Всего в XXI веке мадридцы начинали сезон с ничьей 6 раз.

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