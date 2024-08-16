«Ротор» — «Балтика»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

Завершился матч 6-го тура Первой лиги по футболу.

Волгоградский «Ротор» у себя дома победил калининградскую «Балтику» со счетом 2:0.

На 39-й минуте счет открыл центральный защитник Алексей Шумских.

На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Ротора» Михаил Мальцев. Но даже в меньшинстве хозяева смогли забить второй мяч. Он на счету новичка команды Ильи Кухарчука.

Футбол. Россия. Первая лига Ротор — Балтика 2:0 Голы: 1:0 Алексей Шумских (39'), 2:0 Kucharcuk I. (90') Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Chagrov N., Ageev M., Kasimov T., Prishchepa D., Shvetsov M., Tyurin V. Балтика: Илья Свинов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Никита Глушков, Сергей Пряхин, Иван Зазвонкин, Абу-Саид Эльдарушев, Амир Мохаммад, Alex Fernandes Предупреждения: Тигран Аванесян (24'), Никита Плотников (37'), Евгений Болотов (46'), (90'), (90+1') Удаление: Михаил Мальцев (48')

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После этого матча у «Ротора» стало 10 очков после 6 матчей, у «Балтики» осталось семь.