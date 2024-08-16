ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • 21:18
    • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ
  • 21:09
    • Сафонов в запасе «ПСЖ», а Кузяев в основе «Гавра» на матч Лиги 1
  • 20:45
    • Абена перешел из «Ференцвароша» в «Спартак»
    Все новости спорта

    «Ротор» уверенно победил «Балтику» в матче Первой лиги

    «Ротор» — «Балтика»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Ротор Балтика
    Завершился матч 6-го тура Первой лиги по футболу.

    Алексей Шумских
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Шумских

    Волгоградский «Ротор» у себя дома победил калининградскую «Балтику» со счетом 2:0.

    На 39-й минуте счет открыл центральный защитник Алексей Шумских.

    На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Ротора» Михаил Мальцев. Но даже в меньшинстве хозяева смогли забить второй мяч. Он на счету новичка команды Ильи Кухарчука.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Балтика 2:0
    Голы: 1:0 Алексей Шумских (39'), 2:0 Kucharcuk I. (90') Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Chagrov N., Ageev M., Kasimov T., Prishchepa D., Shvetsov M., Tyurin V. Балтика: Илья Свинов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Никита Глушков, Сергей Пряхин, Иван Зазвонкин, Абу-Саид Эльдарушев, Амир Мохаммад, Alex Fernandes Предупреждения: Тигран Аванесян (24'), Никита Плотников (37'), Евгений Болотов (46'), (90'), (90+1') Удаление: Михаил Мальцев (48')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этого матча у «Ротора» стало 10 очков после 6 матчей, у «Балтики» осталось семь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
  • «Гавр» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Бавария» деклассирует «Ульм»
  • «Ульм» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры