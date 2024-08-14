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    «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в Кубке России

    «Крылья Советов» — «Спартак»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче второго тура группового этапа Кубка России «Спартак» на выезде переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

    Кристофер Мартинс
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    Кристофер Мартинс

    Три очка подопечным Деяна Станковича принесли точные удары Кристофера Мартинса, Хесуса Медины и Даниила Зорина.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Крылья Советов — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Кристофер Мартинс Перейра (64'), 0:2 Хесус Медина (83'), 0:3 (90+3') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Кирилл Печенин, Илья Гапонов, Игорь Дмитриев, Дмитрий Иванисеня, Сергей Бабкин, Дмитрий Цыпченко, Orozco F., Babaev U. Спартак: Александр Селихов, Павел Маслов, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Хесус Медина, Михаил Игнатов, Виллиан Жозе Предупреждения: Роман Евгеньев (14'), Руслан Литвинов (28'), Павел Маслов (30'), Фернандо Костанца (73')

    Таким образом, «Спартак» смог набрать шесть очков и идет первым в группе А. У «Крыльев Советов» нет баллов и последняя строчка.

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