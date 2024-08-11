Конте: «Наполи» пытается усилить состав

Наставник «Наполи»высказался о том, что летом команде нужно активнее поработать на трансферном рынке.

10 августа неаполитанцы одолели «Модену» в 1/32 финала Кубка Италии — 0:0 (пенальти 4:3).

«Я знал о ситуации, в которой мы находимся. У клуба есть определенные ограничение по суммам трансферов или зарплат. Многие игроки не приезжают сюда, потому что мы не играем в еврокубках. Я хочу блага для "Наполи", мы попытаемся усилить состав, потому что нам это нужно. Я не знаю, что произойдет, но сегодня была яркая картина реальности», — приводит слова Конте журналист Джанлука ди Марцио.

Календарь и таблица Серии А

55-летний Конте возглавил клуб летом. В минувшем сезоне «Наполи» стал 10-м в таблице Серии А.