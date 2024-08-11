Сантос: Игра с «Динамо» далась тяжело

Капитан «Зенита»высказался о победе над «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ.

Питерцы победили 1:0. Встреча состоялась 10 августа в Санкт-Петербурге.

«Для нас это дерби. А дерби — это не такие матчи, как все. Это встречи, в которых нужно контролировать свои эмоции и выжимать максимум из своей игры. У нас не получалось делать то, к чему мы привыкли: больше владеть мячом, больше контролировать игру. Но именно в таких матчах мы растем в других аспектах: мы сильно прибавили в обороне, и, надеюсь, мы продолжим расти на протяжении всего сезона, чтобы достичь конечной цели.

В каждом матче мы стараемся сделать все зависящее от себя и показать нашим болельщикам, что мы растем и развиваемся», — сказал Сантос «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ. В 5-м туре команда Сергея Семака сразится с «Химками».