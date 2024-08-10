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    «СКА-Хабаровск» и «Шинник» сыграли вничью

    «СКА-Хабаровск» — «Шинник»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 5-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» и «Шинник» не смогли определить сильнейшего.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    СКА-Хабаровск — Шинник 0:0
    СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Дзамболат Цаллагов, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Bykov A., Pershin N. Шинник: Павел Шакуро, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Тимур Жамалетдинов, Aydarov S., Chernyi A., Gbamble N., Kosogorov A., Zagre B. Предупреждение: Артем Малахов (65')

    Календарь и таблица РПЛ

    «СКА-Хабаровск» расположился на 13-м месте в таблице с четырьмя баллами. «Шинник» набрал первое очко идет 18-м.

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