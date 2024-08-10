«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: счет матча 0:0, обзор

«СКА-Хабаровск» Фото: globallookpress.com
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Россия. Первая лига
СКА-Хабаровск — Шинник 0:0
СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Дзамболат Цаллагов, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Bykov A., Pershin N. Шинник: Павел Шакуро, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Тимур Жамалетдинов, Aydarov S., Chernyi A., Gbamble N., Kosogorov A., Zagre B. Предупреждение: Артем Малахов (65')
«СКА-Хабаровск» расположился на 13-м месте в таблице с четырьмя баллами. «Шинник» набрал первое очко идет 18-м.