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    «Краснодар» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

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    «Краснодар» — ЦСКА
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    «Краснодар» — ЦСКА
    «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Краснодар»

    «Краснодар» идет по-прежнему без побед, сыграв три ничьи на старте сезона. «Быки» занимают 12-е место в турнирной таблице, с разницей забитых и пропущенных мячей 1:1.

    В первом туре подопечные Мурада Мусаева поделили очки с «Ахматом» (1:1). Два других матча с махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0) завершились без голов. Победить удалось лишь в Кубке России, одолев как раз ЦСКА в рамках первого тура группового этапа- 1:0.

    ЦСКА

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    ЦСКА с 7-ю очками расположился на 3-м месте в турнирной таблице по итогам 3-х туров РПЛ. Армейцы одержали две победы и уступили один раз, забив 8 мячей и пропустив лишь однажды.

    Два первых тура подопечные Марко Николича провели на выезде — ничья с «Ростовом» (0:0) и победа над «Пари НН» (5:1). В первом матче на домашней арене армейцы продемонстрировали яркую и атакующую игру, разгромив «Оренбург» со счетом 5:1.

    Личные встречи

    На прошлой неделе «Краснодар» у себя дома обыграл ЦСКА в рамках первого тура группового этапа Кубка России (1:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету обеих команд по 4 победы и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

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