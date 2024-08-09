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    Ибрагимович рассказал, чем занимается в «Милане»

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    Экс-игрок форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович прояснил свою роль в стане россонери.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Моя роль — объединять всех, быть лидером сверху и следить за тем, чтобы структура и организация работали. Держать всех в тонусе», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

    Ибрагимович завершил профессиональную карьеру в возрасте 41 года летом 2023 года. Всего он в футболе сыграл 819 матчей, забил 493 гола. Помимо «Милана» он выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Руководящую должность в итальянском клубе шведский нападающий получил в декабре 2023 года.

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