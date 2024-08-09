Ибрагимович рассказал, чем занимается в «Милане»

Экс-игрок форвард итальянского «Милана»прояснил свою роль в стане россонери.

«Моя роль — объединять всех, быть лидером сверху и следить за тем, чтобы структура и организация работали. Держать всех в тонусе», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

Ибрагимович завершил профессиональную карьеру в возрасте 41 года летом 2023 года. Всего он в футболе сыграл 819 матчей, забил 493 гола. Помимо «Милана» он выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси»

Руководящую должность в итальянском клубе шведский нападающий получил в декабре 2023 года.