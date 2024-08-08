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    Семин призвал лишать арбитров работы за плохое судейство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Динамо-Махачкала
    Известный российский тренер Юрий Семин высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Под любым тренером шатается кресло. Судья много раз ошибся в матче "Пари НН" — "Динамо Махачкала". Команда из Дагестана проиграла, на мой взгляд, из-за судейских ошибок, и кресло тренера начинает качаться. А кресло судьи как было, так оно и осталось. Так происходит после каждого матча, где выявляются судейские ошибки. Биджиев не виноват, что судья с громадными ошибками провел матч.

    Всегда говорю: почему за все должен отвечать тренер? Он отвечает за результат. Тогда давайте сделаем ситуацию равноценной. За такой результат с тренером могут разорвать контракт за невыполнение задач. Надо такой же контракт неквалифицированного судейства перенести на судей. Тогда все будут на равных условиях. Профессия тренера такая же, как судейская. Но почему вдруг начинают выгораживать судей, когда они совершают громаднейшие ошибки. А эти ошибки влияют на судьбу тренеров», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что решения арбитра этого матча вызвали множество споров и нареканий.

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