«Наполи» заплатит 30 млн евро за вингера «Бенфики»

в ближайшее время подпишет атакующего полузащитника «Бенфики»

По информации Record, бразильский футболист уже согласовал с неаполитанским клубом условия личного контракта.

Источник утверждает, что «Наполи» готов заплатить за 28-летнего вингера около 30 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Transfermarkt оценивает стоимость Нереса в 25 миллионов евро. «Бенфика» купила Давида летом 2022 года у донецкого «Шахтера» за 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Нерес провел в чемпионате Португалии 24 матча, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.