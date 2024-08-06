Жемалетдинов высказался о переходе в ЦСКА

Новобранец ЦСКА, форвардвысказался о переходе в армейскую команду.

В июле 27-летний Жемалетдинов перебрался в ЦСКА на правах свободного агента, подписав соглашение на один сезон.

«Были и другие варианты, но я принял предложение ЦСКА. Это топ-клуб, который борется за самые высокие места, а также за трофеи. И важным фактором стал Марко Николич.

Это прекрасный тренер, под руководством которого я провел отличный отрезок в стане железнодорожников», — заявил Жемалетдинов «СЭ».

Ближайший матч ЦСКА проведет на выезде против «Краснодара» в субботу, 10 августа.