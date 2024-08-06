Жемалетдинов высказался о переходе в ЦСКА

Рифат Жемалетдинов Фото: globallookpress.com
В июле 27-летний Жемалетдинов перебрался в ЦСКА на правах свободного агента, подписав соглашение на один сезон.
«Были и другие варианты, но я принял предложение ЦСКА. Это топ-клуб, который борется за самые высокие места, а также за трофеи. И важным фактором стал Марко Николич.
Это прекрасный тренер, под руководством которого я провел отличный отрезок в стане железнодорожников», — заявил Жемалетдинов «СЭ».
Ближайший матч ЦСКА проведет на выезде против «Краснодара» в субботу, 10 августа.