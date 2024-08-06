ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Якоб Ингебригтсен и его преследователи6 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 13:47
    • Немецкие баскетболисты разгромили Грецию в четвертьфинале олимпийского турнира
    Все новости спорта

    Мостовой: Рано говорить, что игра «Спартака» радует глаз

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отметил, что матч РПЛ с «Зенитом» станет настоящей проверкой для главного тренера красно‑белых Деяна Станковича.

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «Спартак» в трех турах РПЛ набрал шесть очков, «Зенит» лидирует в чемпионате с девятью баллами.

    «Рано говорить, что игра "Спартака" радует глаз. Скоро у команды матч с "Зенитом", который отлично начал чемпионат, поэтому эта игра станет настоящей проверкой для Станковича.

    Деян потихоньку начинает понимать, кто должен играть в основе, а кто сидеть в запасе. Посмотрите, изменения происходили в каждом матче. Эсекьель Барко неплохо вписался в команду, Манфред Угальде начал забивать. А я говорил, что Станковичу нужно время. Думаю, что спартаковцы должны дома обыгрывать "Ахмат" и после чего готовиться ко встрече с командой Семака», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» не отдаст домашнюю победу «Лудогорцу»?
  • «Карабах» — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Положительный результат Киеву обеспечен?
  • «Динамо» Киев — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Лилль» выиграет первую встречу противостояния
  • «Лилль» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карабах — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — Испания (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Руне — Раонич
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Марожан — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боржеш — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры