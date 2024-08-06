Мостовой: Рано говорить, что игра «Спартака» радует глаз

Экс-футболист «Спартака»отметил, что матч РПЛ с «Зенитом» станет настоящей проверкой для главного тренера красно‑белых

«Спартак» в трех турах РПЛ набрал шесть очков, «Зенит» лидирует в чемпионате с девятью баллами.

«Рано говорить, что игра "Спартака" радует глаз. Скоро у команды матч с "Зенитом", который отлично начал чемпионат, поэтому эта игра станет настоящей проверкой для Станковича.

Деян потихоньку начинает понимать, кто должен играть в основе, а кто сидеть в запасе. Посмотрите, изменения происходили в каждом матче. Эсекьель Барко неплохо вписался в команду, Манфред Угальде начал забивать. А я говорил, что Станковичу нужно время. Думаю, что спартаковцы должны дома обыгрывать "Ахмат" и после чего готовиться ко встрече с командой Семака», — сказал Мостовой «Матч ТВ».