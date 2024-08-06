«Лилль» обыграл «Фенербахче», а «Зальцбург» одолел «Твенте»

Обзор матчей квалификации Лиги чемпионов.

В одной из встреч «Лилль» вырвал победу у «Фенербахче» в матче отбора ЛЧ (2:1).

У французской команды голы забили Тьяго Сантос на 12-й минуте и Эдон Жегрова на 90+1-й минуте. Единственный гол у «Фенербахче» записал на свой счет Ирфан Кахведжи на 80-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Лилль — Фенербахче 2:1 Голы: 1:0 Тьяго Сантос (12'), 1:1 Ирфан Кавечи (80'), 2:1 Эдон Жегрова (90 + 1') Лилль: Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Тьяго Сантос (Осам Сахрауи, 86'), Габриэль Гудмундссон, Реми Кабелла, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Эдон Жегрова, 71'), Анхель Гомес, Джонатан Дэвид (Мохамед Байо, 71') Фенербахче: Доминик Ливакович, Чаглар Сёюнджю, Джейден Остерволде, Мерт Мюльдюр, Душан Тадич, Аллан Сент-Максимен (Ирфан Кавечи, 71'), Исмаиль Юксек, Раде Крунич (Александр Джику, 85'), Себастьян Шиманьски, Ферди Кадиоглу, Эдин Джеко (Юссеф Эн-Несири, 78') Предупреждения: Эдин Джеко (9'), Ферди Кадиоглу (45 + 1'), Тьяго Сантос (45 + 2')

Ответная игра между этими командами состоится 13-го августа в 20:00 мск.

В параллельном матче «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Твенте» со счетом 2:1.

У австрийской команды дублем отметился Мауритс Кьергор, который забил свои голы на 41-й и 85-й минутах встречи. В составе «Твенте» отличился Михел Влап на 90+1-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Зальцбург — Твенте 2:1 Голы: 1:0 Мауритс Кергор (41'), 2:0 Мауритс Кергор (85'), 2:1 Михел Влап (90 + 1') Зальцбург: Янис Бласвих, Амар Дедич, Самсон Байду, Хендри Бланк (Камиль Пёнтковски, 46'), Алекса Терзич, Мадс Бидструп (Николас Капальдо, 82'), Люка Гурна-Дуат (Мамади Диамбу, 59'), Мауритс Кергор, Оскар Глоч (Moussa Kounfolo Yeo, 82'), Нене Доргелес, Петар Ратков (Adam Daghim, 68') Твенте: Ларс Уннерсталл, Анасс Салах-Эддин, Алек Ван Хооренбек, Мес Хилгерс, Сем Стейн (Михел Влап, 57'), Карел Эйтинг (Gijs Besselink, 80'), Матиас Кьёлё (Сэм Ламмерс, 57'), Юри Регер, Рикки ван Волфсвинкель, Митчелл ван Берген (Сайфалла Лтайеф, 66'), Дан Ротс (Younes Taha, 80') Предупреждение: Люка Гурна-Дуат (44')

Ответная игра состоится также 13-го августа в 20:00 мск.