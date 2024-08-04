«Шинник» — «Сочи»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

Завершился матч 4-го тура Первой лиг по футболу между ярославским

Победу со счетом 2:0 одержали подопечные Роберто Морено.

На 18-й минуте счет с пенальти открыл бразильский защитник Марсело Алвес, а на 55-й минуте второй гол забил 18-летний хавбек Руслан Барт, для которого это уже второй мяч в этом чемпионате.

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — Сочи 0:2 Голы: 0:1 Марсело Алвес (пенальти) (18'), 0:2 Руслан Барт (55') Шинник: Денис Вамбольт, Павел Шакуро, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Мухаммад Султонов, Тимур Жамалетдинов, Chernyi A., Kosogorov A., Zagre B. Сочи: Никита Карабашев, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Марсело Алвес, Кирилл Заика, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Сауль Гуарирапа, Кирилл Никитин, Levin V. Предупреждения: Игнасио Сааведра (11'), Kosogorov A. (16'), Денис Самойлов (87')

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Для «Сочи» эта победа стала первой в чемпионате, у команды лишь 4 очка. «Шинник» (0) — 18-й.