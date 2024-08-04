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    «Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

    «Ахмат» — «Локомотив»: счет матча 0:5, обзор голов

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    В матче третьего тура РПЛ «Локомотив» на выезде разгромил «Ахмат» со счетом 5:0.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей дубль оформил Жерзино Ньямси, по разу забили Дмитрий Воробьев (с пенальти), Вадим Раков и Алексей Батраков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Локомотив 0:5
    Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (пенальти) (7'), 0:2 Ньямси Жерзино (17'), 0:3 Ньямси Жерзино (36'), 0:4 Вадим Раков (79'), 0:5 Алексей Батраков (90+2') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Светослав Ковачев, Владислав Камилов, Заим Диванович, Камило, Бернард Бериша, Лечи Садулаев Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Лукас Фассон, Ньямси Жерзино, Максим Ненахов, Илья Самошников, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв Предупреждения: Максим Ненахов (28'), Милош Шатара (39'), Дмитрий Воробьёв (51'), Надер Гандри (51'), Александр Сильянов (52'), Наир Тикнизян (56'), Тимур Сулейманов (76')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» набрал шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» два очка и 13‑е место.

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