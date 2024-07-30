Карпин: Если арбитры на белое говорят черное, что я скажу?

Главный тренервысказался о матче против(0:1) в Кубке России.

«Наверное, такой же состав выйдет. Нужно давать футболистам время проявлять себя не только на тренировках, но и в играх. Нужно смотреть за состоянием ближайшего резерва, когда он нам понадобится. А с нашей логистикой он нам обязательно понадобится. Поэтому сегодня сыграли все те, кто не участвует в чемпионате. Доволен во всяком случае тем, что они получили игровой тонус.

Нет, зависит не от того, домашний матч или гостевой, зависит от того, сколько у нас дней на подготовку и от того, какой соперник у нас был в чемпионате. Если ребята восстановились, то они могут играть. Нет такого, что дома будем играть одним составом, а в гостях друг

Не лучшая игра по понятным причинам. Мы дали сыграть ребятам, которые не играют в чемпионате. Они своим отношением и тренировками заслужили такой шанс. Также мы хотели посмотреть ближайший резерв, кто в каком состоянии.

Падение Комличенко? Со скамейки вообще ничего не видел. Сейчас показали. Что сказать? Вы же видели. Если даже вам кажется, а как мне будет казаться? Удар по ноге был, на VAR люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Если на белое говорят черное, что я скажу?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».