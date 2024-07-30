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    Галактионов: Конечно, довольны, особенно с учетом конкуренции, которая у нас есть

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Ростова» (1:0) в Кубке России.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Структурно игра дисциплинированная, моментов было предостаточно, но главное, что сзади на ноль сыграли. Это как раз был один из планов на игру, чтобы не ротировать линию защиты, а дать им прииграться и дисциплинированно сыграть в этой игре. Конечно, довольны, особенно с учетом конкуренции, которая у нас есть. Ребята выходят и показывают свой уровень для того, чтобы быть лучше.

    Хорошо, что моменты есть. Организация игры в атаке говорит о том, что мы в принципе направление выбрали правильное, тут вопрос реализации. Знаете, говорят, что голы стоят хороших денег. Стараемся реализацию подправлять. Надеемся на то, что у нас и люди появятся качественные, которые эти моменты будут реализовывать. Не совсем корректно говорить о линиях и позициях. Ребята, которые выходят, показывают свой максимум, очень хорошо тренируются, ошибки есть, но нам надо организоваться и играть дисциплинированно. Если появится игрок, который толкнет команду наверх по качеству и в индивидуальном плане, конечно, мы его возьмем.

    У нас есть Наир Тикнизян, Сулейманов, они тоже свою работу хорошо делают и добавляют конкуренции. Ребята, которые вышли во втором тайме, тоже. Атакующая группа провела большую работу в игре с "Динамо", надо было дать им паузу. Свой отрезок в 30 минут они отыграли тоже достаточно активно. Раков — молодец. Сегодня шанс ему предоставился, он его использовал. Дальше будем давать больше игрового времени. Молодец, что реализовал свой шанс. Это посыл и другим молодым футболистам, что если шанс дают, его надо использовать», — цитирует Галатионова «Матч ТВ».

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