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    Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Ротора»

    «Ротор» — «Арсенал» Тула: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 3-го тура Первой лиги тульский «Арсенал» на выезде вырвал победу у волгоградского «Ротора» со счетом 1:0.

    «Арсенал» Тула
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    «Арсенал» Тула

    Автором единственного забитого мяча стал Никита Раздорских на 90-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Арсенал Тула 0:1
    Гол: 0:1 Никита Раздорских (90') Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Игорь Соколов, Chagrov N., Morozov V., Prishchepa D., Pyatkin I., Shvetsov M., Tyurin V. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Никита Печенкин, Григорий Жилкин, Олег Дмитриев, Максим Кайнов, Данил Липовой, Ифеани Дэвид Ндука, Сергей Ткачёв, Azyavin I., Shevchenko E. Предупреждения: Azyavin I. (16'), Евгений Болотов (50'), Chagrov N. (90')

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    Таким образом, «Арсенал» смог набрать 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. У «Ротора» 4 балла и восьмая строчка.

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