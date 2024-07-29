«Ротор» — «Арсенал» Тула: счет матча 0:1, обзор гола

«Арсенал» Тула Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча стал Никита Раздорских на 90-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Ротор — Арсенал Тула 0:1
Гол: 0:1 Никита Раздорских (90') Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Игорь Соколов, Chagrov N., Morozov V., Prishchepa D., Pyatkin I., Shvetsov M., Tyurin V. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Никита Печенкин, Григорий Жилкин, Олег Дмитриев, Максим Кайнов, Данил Липовой, Ифеани Дэвид Ндука, Сергей Ткачёв, Azyavin I., Shevchenko E. Предупреждения: Azyavin I. (16'), Евгений Болотов (50'), Chagrov N. (90')
Таким образом, «Арсенал» смог набрать 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. У «Ротора» 4 балла и восьмая строчка.