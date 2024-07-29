Орлов: Сейчас какие амбиции у «Локомотива»? На что рассчитывают?

Комментаторвысказался о перспективах московскогов новом сезоне РПЛ.

«Локомотив — это вообще удивительная история. Клуб же всё время до этого сезона ставил амбициозные задачи. Для чего приглашали десант из Германии? Чтобы выиграть чемпионат России. А сейчас у них какие амбиции? На что рассчитывают? Они продали лучших игроков, а дальше-то что? Они говорят: у нас новая стратегия. А болельщикам как быть и на что рассчитывать? За что будет бороться "Локомотив"?

Состав у них явно недоукомплектован. Когда продают игроков, на их место нужно покупать других, не менее хороших. А они решили сэкономить. И пока не просматривается там команды, способной бороться за призовые места», —цитирует Орлова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Локомотив» набрал три очка по итогам первых двух туров РПЛ.