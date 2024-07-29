ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Пидкок29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 16:39
    • Джокович выиграл у Надаля на олимпийском турнире
  • 16:51
    • «Шанхай» Слуцкого победил «Ухань Фри Таунс» и продлил беспроигрышную серию
  • 16:43
    • Сафиуллин вышел в 1/8 финала на олимпийском турнире
  • 16:22
    • «Матч ТВ» получил права на показ матчей итальянской Серии А
  • 14:31
    • Шнайдер проиграла во втором круге олимпийского турнира
    Все новости спорта

    Орлов: Сейчас какие амбиции у «Локомотива»? На что рассчитывают?

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах московского «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    «Локомотив — это вообще удивительная история. Клуб же всё время до этого сезона ставил амбициозные задачи. Для чего приглашали десант из Германии? Чтобы выиграть чемпионат России. А сейчас у них какие амбиции? На что рассчитывают? Они продали лучших игроков, а дальше-то что? Они говорят: у нас новая стратегия. А болельщикам как быть и на что рассчитывать? За что будет бороться "Локомотив"?

    Состав у них явно недоукомплектован. Когда продают игроков, на их место нужно покупать других, не менее хороших. А они решили сэкономить. И пока не просматривается там команды, способной бороться за призовые места», —цитирует Орлова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Локомотив» набрал три очка по итогам первых двух туров РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» продолжат побеждать
  • «Ротор» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Карацев легко пройдет первый круг в Вашингтоне?
  • Карацев — Гарин. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смело ставим на минимализм!
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Украина (U23) — Аргентина (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лугано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Карабах — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры