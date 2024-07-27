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    «Зенит» разгромил в гостях «Рубин» в матче РПЛ

    «Рубин» — «Зенит»: счет матча 0:4 (0:2), обзор голов

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    В матче 2-го тура РПЛ казанский «Рубин» на своем поле уступил питерскому «Зениту» со счетом 0:4.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    На 37-й минуте счет открыл Максим Глушенков после передачи Вендела.

    Через 7 минут Маттео Кассьерра увеличил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

    На 55-й минуте колумбиец оформил дубль.

    Уже в добавленное время Вильсон Изидор забил 4-й мяч гостей.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Зенит 0:4
    Голы: 0:1 Максим Глушенков (37'), 0:2 Матео Кассьерра (пенальти) (44'), 0:3 Матео Кассьерра (55'), 0:4 Вильсон Изидор (90+2') Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Богдан Йочич, Валентин Вада, Руслан Безруков, Мирлинд Даку Зенит: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел, Вильмар Барриос, Педро Энрике, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Предупреждения: Егор Тесленко (48'), Мирлинд Даку (89')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 6 очками лидирует в таблице РПЛ. «Рубин» пока с 3 очками на 7-й строчке.

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