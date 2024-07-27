«Рубин» — «Зенит»: счет матча 0:4 (0:2), обзор голов

Матео Кассьерра Фото: globallookpress.com
На 37-й минуте счет открыл Максим Глушенков после передачи Вендела.
Через 7 минут Маттео Кассьерра увеличил преимущество своей команды, реализовав пенальти.
На 55-й минуте колумбиец оформил дубль.
Уже в добавленное время Вильсон Изидор забил 4-й мяч гостей.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Зенит 0:4
Голы: 0:1 Максим Глушенков (37'), 0:2 Матео Кассьерра (пенальти) (44'), 0:3 Матео Кассьерра (55'), 0:4 Вильсон Изидор (90+2') Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Богдан Йочич, Валентин Вада, Руслан Безруков, Мирлинд Даку Зенит: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел, Вильмар Барриос, Педро Энрике, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Предупреждения: Егор Тесленко (48'), Мирлинд Даку (89')
«Зенит» с 6 очками лидирует в таблице РПЛ. «Рубин» пока с 3 очками на 7-й строчке.