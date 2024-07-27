Николич: У нас есть костяк команды, но нужны усиления, будут игроки на выход

Главный тренервысказался о победе в матче с(3:0).

«Рад снова оказаться в Нижнем Новгороде. Игра была очень важной для нас, у нас тяжелый календарь. Сначала мы играли в Ростове‑на‑Дону, после — тут, а сейчас мы снова поедем на юг. Доволен, что команда второй матч подряд не пропустила. Мы могли забить больше. Не понравились мне последние 15 минут первого тайма. Поздравляю ребят с победой.

У нас есть костяк команды, но нужны усиления, будут игроки на выход. Бистрович — тот парень, который выступал в аренде. Сейчас он хорошо провел сбор и получил свое время», — цитирует Николича «Матч ТВ».

ЦСКА смог набрать четыре очка и вышел в лидеры РПЛ, а «Пари НН» без очков идет на 15-й строчке.

ЦСКА в следующем туре примет «Оренбург», «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо».