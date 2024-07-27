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    Илич: Мы играли против одной из самых сильных команд в России

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    Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итог матча против ЦСКА (0:3).

    Саша Илич
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    Саша Илич

    «Мы играли против одной из самых сильных команд в России. Мы понимаем, что они наказывают, если мы совершаем ошибки. Не могу сказать, что мы играли плохо… Особенно в первой половине мы играли на достойном уровне. Но я не могу понять второй пропущенный мяч. Мы нарабатывали эти моменты, знали, как соперник будет играть, но мы пропустили.

    Магкеев чувствует неприятную боль в ноге, надеюсь, что это несильная травма. Тяжело сейчас что‑то сказать, потому что мы проиграли вторую игру подряд дома. Нам нужно учиться, больше тренироваться и показывать результат в следующих играх», — цитирует Илича «Матч ТВ».

    ЦСКА смог набрать четыре очка и вышел в лидеры РПЛ, а «Пари НН» без очков идет на 15-й строчке.

    ЦСКА в следующем туре примет «Оренбург», «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо».

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