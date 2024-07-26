Комличенко: Мы контролировали матч — это главное

Нападающийподвел итог матча против(3:1).

«Довольны победой, показали целостную игру. Мы контролировали матч — это главное. Своей игрой не очень доволен, хотелось бы забить. Поэтому впечатления двоякие. Но главное, что победили и идем на первом месте», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».