Зарема раскритиковала «Спартак» после отстранения Соболева

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении нападающегоот тренировок с первой командой красно-белых.

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит».

«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверное, не был на экскурсии в культурной столице.

Отстранив Соболева от тренировок с основой, "Спартак" сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться.

Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».