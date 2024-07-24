Зарема раскритиковала «Спартак» после отстранения Соболева

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит».
«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверное, не был на экскурсии в культурной столице.
Отстранив Соболева от тренировок с основой, "Спартак" сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться.
Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».