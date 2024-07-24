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    Зарема раскритиковала «Спартак» после отстранения Соболева

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой красно-белых.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит».

    «В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверное, не был на экскурсии в культурной столице.

  • На перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
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    • Отстранив Соболева от тренировок с основой, "Спартак" сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться.

    Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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