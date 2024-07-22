Семин: Худяков — молодой и перспективный вратарь

Экс-наставник «Локомотива»отреагировал на трансфер

Вратарь продолжит карьеру в австрийском «Штурме».

«Переход закономерный. У Худякова не было игровой практики в "Локомотиве". В клубе на него не рассчитывали. Он молодой и перспективный вратарь. На мой взгляд, всё зависит от него, как будет работать. Предугадать, правильное ли это решение, невозможно.

Если бы он играл в "Локомотиве", можно было бы что-то говорить, но он сидел на скамейке. В его возрасте надо играть. В "Штурме" может перезапустить карьеру», — сказал Сёмин «Чемпионату».