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    Семин: Худяков — молодой и перспективный вратарь

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на трансфер Даниила Худякова.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Вратарь продолжит карьеру в австрийском «Штурме».

    «Переход закономерный. У Худякова не было игровой практики в "Локомотиве". В клубе на него не рассчитывали. Он молодой и перспективный вратарь. На мой взгляд, всё зависит от него, как будет работать. Предугадать, правильное ли это решение, невозможно.

    Если бы он играл в "Локомотиве", можно было бы что-то говорить, но он сидел на скамейке. В его возрасте надо играть. В "Штурме" может перезапустить карьеру», — сказал Сёмин «Чемпионату».

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