Лидер «Реал Сосьедада» близок к переходу в «Ливерпуль»

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада»продолжит карьеру в

По информации Sports Nippon, английский клуб заплатит за 23-летнего японца 60 миллионов.

Источник утверждает, что половину этой суммы получит мадридский «Реал», за который Кубо выступал до перехода в «Реал Сосьедад».

В соглашении Такэфусы с «Реал Сосьедадом» предусмотрен пункт, согласному которому «Мадрид» получит 50 процентов от перепродажи игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего в 50 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 30 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.