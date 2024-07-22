Глушаков раскритиковал уровень РПЛ

Хавбек «Химок»высказался по поводу возвращения в РПЛ. Также футболист оценил нынешний уровень лиги.

«Эмоции от возвращения в РПЛ — позитивные и хорошие. Как поменялась лига с момента дебюта? Это долгая песня. Было много разных матчей.

Вообще столько времени прошло: столько чемпионатов мира и Европы провели, столько хороших игроков было.

Сейчас РПЛ стала хуже. У нас нет таких квалифицированных игроков, как были раньше. Уже нет топ-звезд и классных футболистов. Это касается и легионеров и российских игроков. Многие лучшие россияне уехали зарубеж. Поэтому лига и стала хуже», — сказал Глушаков Sport24.

С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.