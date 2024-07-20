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    «Ростов» и ЦСКА разошлись миром в матче РПЛ

    «Ростов» — ЦСКА: счет матча 0:0

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    «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

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    За весь матч «Ростов» дважды ударил в створ ворот соперника, а также совершил 10 штрафных ударов. ЦСКА ни разу не ударил по воротам команды Валерия Карпина и подал 2 угловых.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — ЦСКА 0:0
    Ростов: Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Николай Комличенко, Имран Азнауров, Yatimov R. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Koita S. Предупреждения: Николай Комличенко (21'), Даниил Павлович Уткин (49'), Данил Круговой (53'), Виктор Мелёхин (90+1')

    В следующем матче РПЛ «Ростов» сыграет против «Крыльев Советов» 26-го июля, а ЦСКА встретится с «Пари НН» 27-го числа.

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